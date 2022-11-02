Rıdvan Yılmaz'ın takımı kayıtlara geçti: Şampiyonlar Ligi tarihinin en kötüsü

10 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Rangers, Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunu hayal kırıklığıyla geçirdi.

Napoli, Liverpool ve Ajax ile A Grubu'nda mücadele eden İskoç ekibi oynadığı 6 maçtan puan çıkaramazken turnuva tarihine geçti.

Son maçta sahasında Ajax'a 3-1 yenilen ve Avrupa defterini puansız tamamlayan Rangers, 2 gol atıp 22 gol yediği serüvende grubu -20 averajla bitirdi ve Şampiyonlar Ligi tarihinde grup etabının en kötü performansına imza attı.

Rangers'tan önce turnuvanın en kötü performansı, 2012-13 sezonunda grubunu puansız ve -19 averajla tamamlayan Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'e aitti.

Rangers bu sezon grup aşamalarında Liverpool'a 7-1 ve 2-0, Ajax'a 4-0 ve 3-1, Napoli'ye ise her iki maçta da 3-0'lık skorlarla kaybetti.

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz takımının Şampiyonlar Ligi macerasında yalnızca bir maçta görev yaptı. Yılmaz, Rangers'ın deplasmanda 3-0 mağlup olduğu Napoli maçında görev yapmıştı.

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02/11/2022 12:13