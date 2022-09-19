Rifat Şener vefatının 20. yıl dönümünde anıldı

KKTC Güreş Federasyonu’nun kurucu başkanı Rifat Şener, vefatının 20. yıl dönümünde Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında anıldı.

Güreşseverler Derneği’nin organizesinde düzenlenen törene, merhumun ailesi, sevenleri ve güreşseverler katıldı.

Güreşseverler Derneği Başkanı Rifat Reşatoğlu, Rifat Şener’in başta Güreş Federasyonu olmak üzere topluma birçok hizmetleri olduğunu belirterek onu anmanın bir görev olduğunu söyledi.

Rifat Şener’le tanışma fırsatını bulamadığını belirten KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznacar, onun verdiği hizmetler hakkında bilgi aldıklarını söyledi. Öznacar, güreş geçmişi hakkında bir belgesel hazırlama aşamasında olduklarını da ifade etti.

Rifat Şener’in hizmetlerinin saymakla bitmediğini belirten Güreşseverler Derneği Onursal Başkanı Yücel Hatay, ülkenin bir spor müzesine ihtiyacı olduğunu, evlerde saklı olan tarihi belge ve eserlerin, kurulacak bu müzede sergilenmesinin önemine vurgu yaptı.

Uluslararası Güreş Hakemi Mehmet Refikoğlu, Rifat Şener’in başkanlığında güreşin kurumsallaşmasının önemine dikkat çekti.

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19/09/2022 14:34