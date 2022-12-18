Rihanna bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi

Rap şarkıcısı ASAP Rocky ile ilk çocuğunu 13 Mayıs'ta kucağına alan Rihanna, bebeğinin yüzünün göründüğü kareleri ilk kez yayınladı.

Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Rihanna, 13 Mayıs'ta Los Angeles'ta ilk çocuğunu dünyaya getirmişti. İkilinin bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenilmişti.

Bugüne kadar bebeğinin adını açıklamayan Rihanna'dan beklenen paylaşım geldi. 34 yaşındaki şarkıcı, bebeğinin yüzünü ilk kez sosyal medya hesabında gösterdi.

Takipçileri, küçük bebeği 33 yaşındaki rap şarkıcısı ASAP Rocky'ye benzetti.

Barbadoslu şarkıcı, daha önce annelik hakkında yaptığı açıklamada “Sabahları yüzündeki şaşkınlığı görmeye bayılıyorum. Nerede olduğunu anlamaya çalışıyor. Aşırı tatlı! Günün en güzel anı benim için” demişti.

Bebeğine bazen şarkı söylediğini belierten yıldız “Çok komik, mutlu ve de toplu bir bebek. Tam sarılmalık!” demişti.

Şarkıcı “Hep çocuklarla ilgili bir şey yapmak istemişimdir ama çocuğum olduğu için herkes klişe olduğunu düşünecek ama bir sonraki adımım bu. Alışverişe gittiğimde fark ettim ki çocuğumun giymesini istediğim şeyler yapmak istiyorum. Kıyafet bulmak zor oluyor. Kendi fikirlerim var” diye konuşmuştu.

Bebeğinin adını hala açıklamayan yıldızın, son dönemde taktığı ‘D’ harfli kolye ile ipucu verdiği düşünülmüştü.

"HAMİLE OLMAK DA BİR SPORDUR"

Öte yandan Rihanna, hamilelik sonrası spor giyime yönelmenin onun için çok doğal bir gelişme olduğundan bahsetmişti. Yeni bir spor giyim serisi piyasaya süreceğini belirten ünlü şarkıcı, "Günlük hayattan ilham aldım. Her şey bir spordur. Hamile olmak da bir spordur” ifadelerini kullanmıştı.

ARKADAŞINA AŞIK OLDU

Ayrıca Rihanna, 2020'de markası için ASAP Rocky ile birlikte çalışmıştı. O dönem arkadaş olan ikili hakkında söylentiler artmıştı. Fakat çift, iddialar hakkında konuşmamıştı. Barbadoslu şarkıcı, ASAP Rocky ile ilgili düşüncelerini "Yakışıklı..." sözleriyle dile getirmişti.

Bu habere tepkiniz:



18/12/2022 17:24