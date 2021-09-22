Rihanna servetine servet katıyor! Emlak yatırımına yöneldi

Geçen ay 1,7 milyar dolarlık servetiyle Forbes dergisinin milyarderler listesine giren şarkıcı Rihanna, Los Angeles'ın en gözde bölgelerinden biri olan Hollywood Hills'teki evini satma kararı aldı.

6,8 MİLYON DOLAR ÖDEMİŞTİ

Mülküne 7,8 milyon dolar (yaklaşık 68 milyon TL) fiyat biçen 33 yaşındaki ünlü şarkıcı, 2017 yılında bu evi alırken 6,8 milyon dolar ödemişti.

Malikaneyi, satışa çıkarmadan önce de aylığı 35 bin dolardan kiraya veren Rihanna'nın mülkünü sattıktan sonra elde edeceği parayla yeni bir emlak yatırımı yapacağı konuşuluyor. Ünlü şarkıcının, Los Angeles çevresindeki lüks bölgelerde de dört tane evi bulunuyor.

Barbadoslu şarkıcının bu evi satılığa çıkarmadan önce, malikanede yaşanan olumsuz bir olayın yaşandığı konuşuluyor. İddiaya göre; bir süre önce bir adam gizlice Rihanna'nın şu an satışta olan mülküne girmiş ve polis kendisini yakalayıncaya kadar da burada kalmıştı.

Rihanna, o sırada malikanesinde bulunmuyordu. Bu olayın ardından dünyaca ünlü isim, bu evde yaşamayı bırakıp kiralamaya karar verdi.

HER TÜRLÜ İMKANA SAHİP

Rihanna'nın satışa çıkardığı malikanenin 6 tane yatak odası ve 8 tane banyosu bulunuyor. Ana yapının hemen yanında bir de konuk evi var. Bu mülkün içi de her türlü imkana sahip.

Bir garaj ve spor salonu bu olanaklar arasında yer alıyor. Rihanna'nın elden çıkarmaya karar verdiği evin bilardo odası, bir sinema salonu, yüzme havusu ve spa bulunuyor.

BİRÇOK EVİ VAR

Rihanna'nın ülkesi Barbados'ta bir villa, Hollywood Hills'te 7 milyon dolarlık başka bir malikane, Los Angeles'da yüksek katlı bir binada lüks bir daire olmak üzere başka gayri menkulleri de bulunuyor.

"HAYATIMIN AŞKI"

Gerçek adı Rakim Nakache Mayers olan ASAP Rocky, sevgilisinden övgü dolu sözlerle bahsetmişti. 32 yaşındaki rapçi, GQ ile yaptığı röportajda Rihanna'yı "Hayatımın aşkı" olarak tanımlamıştı.

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22/09/2021 09:59