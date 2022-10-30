Rihanna'dan hayranlarına sürpriz: 5 yıl sonra müziğe geri döndü

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, 5 yıl aranın ardından yeniden müziğe döndü. "Kara Panter: Yaşasın Wakanda" filmi için yaptığı şarkıyla hayranlarına sürpriz yaptı.

ads ads ads ads
30/10/2022
CNN-TÜRK

ads
Rihanna'dan hayranlarına sürpriz: 5 yıl sonra müziğe geri döndü

Beş yıllık hasret sona erdi… Rihanna, "Lift me up" ile yeniden müziğe döndü.

Dünya’nın en tanınan şarkıcılarından biri olan Rihanna, yıllardır müzik piyasasından uzaktı. Güzellik ve iç giyim markaları kurarak, dünyanın en zengin kadın şarkıcısı unvanına sahip oldu.

34 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, Mayıs’ta bebeğini dünyaya getirdi ve müzikten uzak kalacağı sinyalini verdi. Ancak sürpriz bir geri dönüş yaparak hayranlarını şaşırttı.

Ünlü şarkıcı, Marvel yapımı "Kara Panter"in devam filmi "Kara Panter: Yaşasın Wakanda" için şarkı yazdı.

Şarkının, filmin eski başrol oyuncusu Chadwick Boseman anısına yazıldığı belirtildi.

Boseman, 2020'de 43 yaşında kolon kanseri yüzünden hayatını kaybetmişti.

EN SON 2016'DA ALBÜM ÇIKARDI

Rihanna, en son 2016'da yeni bir albüm çıkardı. Son müzik çalışması ise, beş yıl önce "Nerd" grubuyla yaptığı "lemon" adlı şarkısı oldu.

Dünyaca ünlü şarkıcının müziğe dönüşü, "Lift me up" ile sınırlı kalmayacak.

Rihanna aynı zamanda 2023'te ABD’de en çok izlenen Super Bowl maçının devre arasında da sahne alacak.

Rihanna'dan hayranlarına sürpriz: 5 yıl sonra müziğe geri döndü

30/10/2022 14:54
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: rihanna, sürpriz, müzik,
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.