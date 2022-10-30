Rihanna'dan hayranlarına sürpriz: 5 yıl sonra müziğe geri döndü

Beş yıllık hasret sona erdi… Rihanna, "Lift me up" ile yeniden müziğe döndü.

Dünya’nın en tanınan şarkıcılarından biri olan Rihanna, yıllardır müzik piyasasından uzaktı. Güzellik ve iç giyim markaları kurarak, dünyanın en zengin kadın şarkıcısı unvanına sahip oldu.

34 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, Mayıs’ta bebeğini dünyaya getirdi ve müzikten uzak kalacağı sinyalini verdi. Ancak sürpriz bir geri dönüş yaparak hayranlarını şaşırttı.

Ünlü şarkıcı, Marvel yapımı "Kara Panter"in devam filmi "Kara Panter: Yaşasın Wakanda" için şarkı yazdı.

Şarkının, filmin eski başrol oyuncusu Chadwick Boseman anısına yazıldığı belirtildi.

Boseman, 2020'de 43 yaşında kolon kanseri yüzünden hayatını kaybetmişti.

EN SON 2016'DA ALBÜM ÇIKARDI

Rihanna, en son 2016'da yeni bir albüm çıkardı. Son müzik çalışması ise, beş yıl önce "Nerd" grubuyla yaptığı "lemon" adlı şarkısı oldu.

Dünyaca ünlü şarkıcının müziğe dönüşü, "Lift me up" ile sınırlı kalmayacak.

Rihanna aynı zamanda 2023'te ABD’de en çok izlenen Super Bowl maçının devre arasında da sahne alacak.

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30/10/2022 14:54