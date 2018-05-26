Rihanna’ya Türkçe yorum: Yediklerin löp löp et olsun aşkım…

Dünyanın pek çok ülkesinden takipçisi olan Rihanna’nın Türk takipçileri de onun paylaşımlarına yorum yapmaktan geri durmuyor. Son zamanlarda iç çamaşırı markasının modelleri için objektif karşısına geçen ve birbirinden çarpıcı ve cesur kareleri takipçileriyle paylaşan Rihanna aldığı kilolarla da sık sık haber oluyor. Ünlü şarkıcıyı sayfamıza taşıyan son paylaşımsa bir iç çamaşırlı fotoğrafına gelen Türkçe yorum… Rihanna’nın kilolu haline göndermede bulunan Türk takipçisi dört milyona yakın beğeni alan bu kareye: “Yediklerin löp löp et olsun aşkım hedef 100kg cnm ririm” notunu düştü.