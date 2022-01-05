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Rio Karnavalı bu yıl da iptal edildi

Brezilya’da geçen sene de iptal edilen Rio Karnavalı bu sene de Covid-19 nedeniyle gerçekleşmeyec

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05/01/2022

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Rio Karnavalı bu yıl da iptal edildi

Dünyaca ünlü Rio Karnavalı geçen sene olduğu gibi bu yıl da iptal edildi. Brezilya’nın Rio de Janeiro şehri Belediye Başkanı Eduardo Paes, Covid-19 vaka artışı nedeniyle Rio karnavalının bu sene de iptal edildiğini açıkladı.

Belediye Başkanı Paes, Covid-19 vakalarının arttığı bu dönemde sokak karnavalı düzenlemenin çok zor olacağını belirterek, bu sene sadece samba okullarının hazırladığı dans gösterisinin düzenleneceğini söyledi. Gerekli önlemlerin alınacağı ve sadece samba gösterisinin gerçekleşeceği Sapucai Karnavalı, şehirdeki Marques de Sapuca Sambadrome stadyumunda düzenlenecek.

Son olarak 2019 yılında gerçekleştirilen Rio Karnavalı, iptal edilmeseydi bu yıl 25 Ocak - 5 Mart tarihleri arasında yapılacaktı.

05/01/2022 18:48
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TAGS: Rio Karnavalı bu yıl da iptal edildi
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