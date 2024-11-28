Ritmik Cimnastikçilerimiz Dubai’de yarışmaya davet edildi

KKTC’yi bu kez Dubai’de temsil edecek Altun Kurdele ekibi hazırlıklara başladı.

Külüpten yapılan açıklamada, Kulübümüz için bu, Kuzey Kıbrıs’ı uluslararası arenada temsil etmek adına büyük bir onur. Cimnastikçilerimizin emeğini, zarafetini ve yeteneklerini bu denli prestijli bir platformda sergilemek için sabırsızlanıyoruz. Her bir performans, yoğun çalışmanın, disiplinli antrenmanların ve ritmik jimnastiğe duyulan sevginin bir sonucudur. Hayallerimize giden yolda bizleri destekleyen antrenörlerimize, ailelerimize ve tüm destekçilerimize sonsuz teşekkürler Yakında Dubai’ye gidiyoruz ve kulübümüzü, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs’ı gururla temsil edeceğiz” denildi.