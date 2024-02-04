'Ritmik Salınım: Dans' fotoğraf sergisi yarın izlenime açılıyor

ads ads ads ads
04/02/2024

ads
'Ritmik Salınım: Dans' fotoğraf sergisi yarın izlenime açılıyor

“Ritmik Salınım: Dans” karma fotoğraf sergisi yarın Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açılıyor.

Ahmet Ulubay, Besime Tanul, Duyal Tüzün, Gökhan Gökberk, Gülçin Arabulucu Soyal, Mehmet Hoca, Pırlanta Konuksal, Salih Cengaver Cem ve Yıltan Taşçı’nın fotoğraflarından oluşan serginin açılışı saat 18.00’de yapılacak.

Elde edilecek tüm gelirin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacağı sergi, 9 Şubat’a kadar mesai saatleri içinde gezilebilecek.

04/02/2024 11:54
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: ’Ritmik Salınım: Dans’ fotoğraf sergisi yarın izlenime açılıyor
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.