'Ritmik Salınım: Dans' fotoğraf sergisi yarın izlenime açılıyor

“Ritmik Salınım: Dans” karma fotoğraf sergisi yarın Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açılıyor.

Ahmet Ulubay, Besime Tanul, Duyal Tüzün, Gökhan Gökberk, Gülçin Arabulucu Soyal, Mehmet Hoca, Pırlanta Konuksal, Salih Cengaver Cem ve Yıltan Taşçı’nın fotoğraflarından oluşan serginin açılışı saat 18.00’de yapılacak.

Elde edilecek tüm gelirin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacağı sergi, 9 Şubat’a kadar mesai saatleri içinde gezilebilecek.