Ritüel için girdikleri nehirde boğuldular: 46 ölü

Hindistan'ın Bihar eyaletinde dini ritüel için nehirlere giren 37'si çocuk 46 kişinin boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.

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27/09/2024

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Ritüel için girdikleri nehirde boğuldular: 46 ölü

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, kadınların çocuklarının iyiliği için oruç tuttuğu ve beraber nehre girdiği "Jivitputrika Festivali" sırasında boğulma olayları yaşandı. 

Eyalet yetkilileri, 15 farklı bölgede dini ritüel sırasında meydana gelen boğulma olaylarında 37'si çocuk 46 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. 

Yetkililer, kayıp kişiler için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. 

Eyalet Başbakanı Nitish Kumar, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve ailelere tazminat ödeneceğini duyurdu.

27/09/2024 15:41
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TAGS: nehir, hindistan, haber
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