''Rivers in the Ocean Sergisi'' ARUCAD Art Space’te açılacak

Alev Adil ve Aslı Bolayır'ın multimedya çalışmalarından oluşan Rivers in the Ocean başlıklı sergilerinin ikinci bölümü ARUCAD Art Space Lefkoşa’da 16 Şubat Cuma saat 18.00’de izleyici ile buluşuyor.

Korai Project Space’te eş zamanlı açılan sergide konu edilen temanın iki farklı varyasyonu birbirine paralel, tamamlayıcı çalışmalardan oluşuyor ve bu benzersiz seçki aynı dönemde iki farklı alanda yer alıyor.

Küratörlüğünü Esra Plümer Bardak’ın üstlendiği serginin birinci bölümünün açılışı, 9 Şubat'ta Korai Project Space'te yapıldı.

Mart ayına kadar gösterimde olacak serginin kapanış etkinliğinde, Art Space Direktörü Oya Silbery'nin editörlüğünde sanatçılar Alev Adil, Aslı Bolayır ve Küratör Esra Plümer Bardak’ın metinlerinin de yer aldığı ve ARUCAD Press tarafından yayınlanacak olan sergi kitabı sunulacak.