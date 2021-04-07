Rixol, yeni reklam kampanyasına Ziynet Sali’nin oynadığı reklam filmleriyle başladı

KKTC’nin temizlik ve kişisel bakım ürünleri kategorisindeki yeni markası Rixol, yeni reklam kampanyasına Ziynet Sali’nin oyunculuğunu yaptığı reklam filmleri ile start verdi. Bu işbirliğiyle, ünlü Kıbrıslı ses sanatçısı Ziynet Sali, KKTC’den çıkan en büyük temizlik ve kişisel bakım markası olma hedefindeki Rixol ile buluşuyor.

2020 yılında temizlik ve kişisel bakım alanında üretime başlayarak, el ve cilt dezenfektanı, sıvı bulaşık deterjanı, antibakteriyel sıvı el sabunu, sprey yüzey temizleyici ve yüzey dezenfektanı ile raflarda yerini alan Rixol, 2021’in ilk aylarında çamaşır deterjanı, yumuşatıcı ve kişisel bakım ürünleri grubu ile tüketicilerle buluşacak.

Temizlik ürünleri kategorisinde öncelikle KKTC'nin ve sonrasında Türkiye'nin önde gelen markaları arasına girmeyi hedefleyen Rixol, farklı temizlik ihtiyaçlarına sunduğu çözümleriyle öne çıkan ürün ailesini Ziynet Sali'nin kamera karşısına geçtiği yeni bir reklam kampanyasıyla tanıtıyor. Rixol marka yüzü Sali reklam kampanyasında, "Size temizlikteki tüm alışkanlıklarınızı değiştirecek harika bir haberim var. Rixol, siz ve sevdikleriniz için güvenilir hijyeni evlerinize getirecek. Hoş geldin Rixol ailesi" derken, kampanyada Rixol markalı ürünlerin, mutfaktan banyoya birçok alanda temizliği kolaylaştırırken profesyonel hijyen sağladığının altını çiziyor. Sali, reklamda aynı zamanda eşi Erkan Erzurumlu ile sözlerini yazıp bestelediği şarkıyı seslendiriyor.

8 ana reklam ile Rixol markalı bulaşık deterjanı, el ve cilt dezenfektanı, kullanıma hazır sprey yüzey dezenfektanı, konsantre sert yüzey dezenfektanı, çamaşır deterjanı, yumuşatıcı, antibakteriyel sıvı el sabununun temizlikte tüm alışkanlıkları değiştireceği vurgulanıyor.

Rixol'ün reklam kampanyasının özellikleri hakkında bilgi veren Onalt Group CEO'su Halil Onalt, kampanyanın sadece reklam filmiyle sınırlı kalmayacağını, tüketiciye ulaşan tüm mecraları etkin bir şekilde kullanacaklarını belirtti. Halil Onalt, temizlikte hijyene önem veren tüketicilerin beklentilerini gerçekleştirmeyi hedefleyerek yürütülen tüketici araştırmaları ile belirlenen özelliklerdeki ürün gamıyla Rixol'ün, kısa süre içinde KKTC ve Türkiye'de hijyen ve temizlik kategorisinde en çok bilinen markalar arasına gireceğini ifade etti. Kendi kategorisinin yıldız markası olmayı hedefleyen Rixol'ü temsil edecek isim olarak, lansman kampanyasını çok iyi taşıyabilecek, Kıbrıslıların sesi ve bestelerini ilgiyle ve gururla takip ettikleri Ziynet Sali'yi seçtiklerinin altını çizdi.

Markanın, "tartışmasız, en iyisi" sloganıyla yola çıktığını lansman kampanyası ile duyuran Ziynet Sali: "Rixol tarafından reklam yüzü ve hijyen elçisi olarak seçilmiş olmak beni çok heyecanlandırdı. İçinde olduğumuz bu zorlu koşullarda hijyen oldukça önemli. Bu anlamda Rixol ile aynı anlayışa sahibiz. Rixol, gücünü bilimsel araştırmalardan alan yenilikçi ürünleri ile herkese sağlık ve hijyen sunuyor" diyerek marka ile işbirliğini açıkladı. Onalt Group'un otuz beş yıldır tüketicilere verdiği güvenin, Rixol markası için en büyük referans olduğunu belirten Ziynet Sali, Rixol markasının bir arada olmaktan gurur duyduğu bir marka olduğunu ifade ederken: "Rixol, tartışmasız, en iyisi" dedi.

Öncelikle KKTC'nin önde gelen kanallarında ve sosyal medyada yayına girecek, daha sonra Türkiye'de yayına alınacak reklam kampanyasının şarkı sözleri ve müzikleri Ziynet Sali ve Erkan Erzurumlu'ya ait. Planlama aşamasında KKTC'de çekilmesi düşünülen ancak pandemi nedeniyle çekimleri İstanbul'a alınan Rixol reklamlarının kreatif direktörlüğünü USTA Ajans'tan Meriç Mekik yaparken, prodüksiyonu yapım şirketi Filmekibi gerçekleştirdi. Kampanyanın yönetmen koltuğunda ise sektörün deneyimli yönetmenlerinden Ahmet Sönmez oturuyor.

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07/04/2021 14:45