Riyad Mahrez, Manchester City ile 2025'e kadar sözleşme imzaladı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Cezayirli futbolcusu Riyad Mahrez'in sözleşmesini uzattı.

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16/07/2022

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Riyad Mahrez, Manchester City ile 2025'e kadar sözleşme imzaladı

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Mahrez'in gelecek yıl bitecek sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

Tecrübeli kanat oyuncusu, 2018'de Leicester City'den 60 milyon sterlin bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olmuştu.

Manchester City formasıyla şu ana kadar 188 maça çıkan Mahrez 63 gol atıp, 45 asist üretti.

16/07/2022 10:32
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TAGS: Riyad Mahrez, Manchester City
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