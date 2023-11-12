Rıza Çalımbay, Beşiktaş ile çıktığı ilk maçı kazandı: 1-0
Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçında Beşiktaş sahasında Başakşehir'i konuk etti. Müsabakayı 1-0 kazanan Beşiktaş, Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
12/11/2023
Teknik direktörlük koltuğuna Rıza Çalımbay'ı getiren Beşiktaş, Süper Lig'de Başakşehir'i ağırladı. Rıza Çalımbay, birçok eksiğe rağmen Siyah-Beyazlıların başında çıktığı ilk maçı 1-0 kazanmasını bildi.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 56. dakikada Jackson Muleka kaydetti. Siyah-Beyazlılar bu sonuçla puanını 22'ye çıkardı ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.
Başakşehir'in ise galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Turuncu-Lacivertliler 9 puanda kaldı.
Beşiktaş milli ara sonrası ligde Samsunspor deplasmanına çıkacak. Başakşehir ise sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.