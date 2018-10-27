Rıza ve Kıvanç’ın ‘Kardom’ samimiyeti

Film setinde dostluklarını pekiştirme fırsatı bulan ikili sosyal medya hesaplarından yazdıkları satırlarla ne kadar yakın olduklarını da ortaya koydular. Rıza Kocaoğlu, Kıvanç ile göründükleri bir kareyi hesabından paylaşarak “İyi ki doğdun kardom, kalbin kadar gützel bir ömrün olsun aslan kardeşim” satırlarını yazdı ve Kıvanç Tatlıtuğ’un doğum gününü kutladı. Kıvanç da bu güzel satırlara; “Kardom, iyi ki varsın! Kardeşimsin benim…” notuyla yanıt verdi.