Rize'de 3 puan Osimhen'den

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray kapanış maçında deplasmanda Ç. Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya attığı 2 gol ile Victor Osimhen damga vurdu.

Çaykur Didi Stadı'nda yapılan haftanın kapanış maçı saat 20.00'de başladı. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çaldı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı.

İkinci yarının hemen başında 47. dakikada Osimhen ile Galatasaray öne geçti. Golün asistini ilk defa forma giyen Frankowski yaptı.

54. dakikada Ali Sowe ile eşitliği yakalayan Rizespor. 86. dakikada Osimhen'nin attığı gole engel olamadı ve karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı derbi öncesi 3 puanın sahibi oldu.

Ligde çıktığı 23 müsabakada 20 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, yoluna namağlup devam ediyor. Haftaya 63 puanla zirvede giren Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Mavi-yeşilliler ise 23 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Karadeniz temsilcisi, 27 puanla haftaya 12. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun 5. haftasında İstanbul'da yapılan maçı sarı-kırmızılılar, 5-0 kazanmıştı.

11'LER

Ç. Rizespor: Tarık, Taha, Mocsi, Alikulov, Hojer, Papanikolau, Mithat, Olawoyin, Abdülkadir Ömür, Akintola, Sowe.

Galatasaray: Muslera, Cuesta, Sanchez, Abdülkerim, Frankowski, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Ahmed Kutucu, Osimhen.

Ligde son 24 maçında yenilmedi

Galatasaray, Süper Lig'deki son 24 maçında mağlup olmadı.

Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencilerinin geçen sezon 1, bu sezon da 23 müsabakada bileği bükülmedi.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Üst üste 32 maçta gol attı

Galatasaray, yaptığı son 32 resmi müsabakada fileleri havalandırdı.

Gol atamadığı son resmi mücadeleyi 27 Haziran 2024'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanş karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında oynayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 20 Süper Lig, 9 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında gol buldu.

Bu süreçte ligde 2'si hükmen galibiyetten olmak üzere hanesine 53 gol yazılan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 20, Türkiye Kupası'nda ise 6 kez fileleri havalandırdı.

Mücadeleden notlar

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda hafta içinde deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'e döndü. Galatasaray, 24. haftanın kapanış maçında Çaykur Didi Stadı'nda Çaykur Rizespor ile karşılaştı.

Galatasaray müsabakaya, Fernando Muslera, Carlos Cuesta, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Przemyslaw Frankowski, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Ahmed Kutucu, Dries Mertens ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Metehan Baltacı, Mario Lemina yer aldı.

Okan Buruk, AZ Alkmaar maçında ilk 11'de görevlendirdiği Alvaro Morata'dan sakatlığı nedeniyle yararlanamadı. Buruk, Kaan, Jelert, Berkan ve Sallai'yi ise yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, AZ Alkmaar maçında cezaları nedeniyle forma giyemeyen Sanchez, Torreira ve Osimhen'in yanı sıra isimleri UEFA listesinde olmadığı için oynayamayan Frankowski ve Ahmed Kutucu'ya, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de görev verdi.

Galatasaray'da 4 eksik

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-kırmızılılarda Alvaro Morata, Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Ismail Jacobs sakatlıkları sebebiyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemedi.

Frankowski ilk kez 11'de

Yeni transfer Przemyslaw Frankowski ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.

Fransa'nın Lens takımından ara transfer döneminde kadroya katılan Polonyalı sağ bek, Çaykur Rizespor'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Galatasaray'ın ara transferde kadroya kattığı Mario Lemina ile Eren Elmalı ise ilk kez forma giymek için yedekler arasında görev bekledi.

Çaykur Rizespor'da 3 değişiklik

Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, son oynadıkları Kasımpaşa karşılaşmasının 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Kasımpaşa maçına başlayan 11'de yer alan Dal Varesanovic ve Samet Akaydın, cezaları sebebiyle Galatasaray karşısında forma giyemedi.

Palut, sahaya sürdüğü 11'de Rachid Ghezzal yerine yeni transfer Abdülkadir Ömür'e, Varesanovic'in yerine Ibrahim Olawoyin'e, Samet Akaydın'ın yerine ise Husniddin Alikulov'a şans verdi.

Karşılaşmada Çaykur Rizesporlu ve Galatasaraylı taraftarlar, statta kendilerine ayrılan bölümleri doldurdu.

Maçtan önemli dakikalar

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

2. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan Ahmed Kutucu ile geliştirdiği atakta ceza sahası içinde topla buluşan Mertens'in vuruşunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü.

32. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında defans topu uzaklaştıramadı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Hojer'in şutunda defansa çarpan meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.

33. dakikada Hojer'in sağ kanattan ortasında Sara, topu uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Akintola'nın vuruşunda meşun yuvarlak, Abdülkerim Bardakçı'dan kornere gitti.

39. dakikada orta alanda Torreira'dan topu kapan Abdülkadir Ömür, boş durumdaki Sowe'yi gördü. Bu oyuncunun ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kale direğinden oyun alanına döndü.

41. dakikada hızlı gelişen Çaykur Rizespor kontra atağında Sowe, ceza sahasının sağında Akintola'ya topu aktardı. Akintola'nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

43. dakikada Hojer'in sol kanattan ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda top, kaleci Muslera'da kaldı.

İlk yarı 0-0 berabere bitti.

47. dakikada sağ kanattan Frankowski’nin ortasında Osimhen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

53. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Abdülkadir Ömür’ün pasında topla çizgiye kadar inen Akintola’nın ceza sahasının içerisine gönderdiği pasında Ali Sowe meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

87. dakikada kanattan kullanılan köşe vuruşunda Lemina kafayla indirdi. Osimhen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1