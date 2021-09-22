Rizespor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

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22/09/2021

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Rizespor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Uygun ile yolları ayırdı.

Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Uygun ile yolları ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bülent Uygun İle Yollarımız Ayrıldı. Teknik direktör Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Bülent Uygun'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi.

6 maçta 1 puan

Sezona iyi başlayamayan ve 6 maçta 1 puan alan Çaykur Rizespor, son olarak ligin 5. haftasında evinde İzmir ekibi Altay'a  sahasında 2-1 mağlup olmuştu.

22/09/2021 20:53
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TAGS: Rizespor’da Bülent Uygun dönemi sona erdi
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