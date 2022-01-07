Rızkı eczanesindeki ilaç ve para çalma olayında 1 tutuklu

Girne’de 31.12.2021-02.01.2022 tarihlerinde arasında meydana gelen dükkan açma ve hırsızlık meselesinde bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; Girne’de, Naci Talat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Rızkı Eczanesi isimli iş yerinin açılarak içerisinden muhtelif ilaçlar ile nakit para çalınması olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada konu meselede zanlı olarak tespit edilen H.Z.(E-33) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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07/01/2022 09:40