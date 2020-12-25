RMMO askerinin kalıntıları 15 Ocak’a kadar Morgda korunacak

Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) askerlik yaptığı 2005 yılında cesedi bir köprü altında bulunan Thanasi Nikolau (26) isimli Rum’un açılan mezarından çıkarılan kalıntılarının, 15 Ocak’a kadar koruma altında tutulacağı bildirildi.

Alihtia, Nikolau’nun ailesinin, oğullarının ölümünün yeterince araştırılmadığı ve cinayete kurban gittiği inancıyla Rum yönetimi aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) başlattığı yasal sürecin bir yıl önce Rum yönetiminin 32 bin Euro tazminat ödemesi kararı ile sonuçlandığını yazdı.

Habere göre kesin ölüm sebebinin araştırılması için ailenin talebiyle mezarı açılan Nikolau’nun kalıntıları, Limasol Hastanesi morguna kaldırıldı. Kalıntılar üzerinde yapılan incelemelere aile adına katılan Rum Adli Tabip Marios Matsakis, ailenin Nikolau’nun kalıntılarını daha ileri inceleme için Yunanistan’a göndermek niyetinde olduğunu kaydetti.

Nikolau’nun mezarının açılmasına dair mahkeme emri, süresi dün dolduğu için ailenin avukatları, kalıntıların (Noel ve yeni yıl tatili nedeniyle) 15 Ocak’a kadar Limasol Hastanesi morgunda koruma altında tutulmasına yönelik yeni bir mahkeme kararı aldı.

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25/12/2020 14:37