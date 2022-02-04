RMMO ile ABD özel kuvvetleri ortak tatbikat icra ediyor

Rum yönetiminin yeni silah sistemleri alımı paralelinde “askerî işbirliği dokusunu” da güçlendirmekte olduğuna işaret edilen haberde, ABD ile ikili işbirliğine özellikle vurgu yapıldı.

RMMO subaylarının ABD tarafından eğitilmesi ve ABD’nin Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunun kısmen kaldırılmasının ardından “müşterek tatbikatların yoğunlaştırılmakta olduğuna” işaret edilen haberde Rum ve Amerikan özel kuvvetlerinin iştirakiyle ortak bir tatbikat “icra edilmekte olduğu, tatbikatın bugün tamamlanacağı” bilgisi verildi. Ortak tatbikatla ilgili başka detay verilmedi.

PETRİDİS-GARBER GÖRÜŞMESİ

Habere göre, Savunma Bakanı Petridis dün ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith Garber ile bir araya geldi. İkilinin, Güney Kıbrıs ile ABD arasında geçen yıl başlayan ikili askerî işbirliğini bu yıl genişletme ve derinleştirme yöntemlerini masaya yatırdığı kaydedildi.

Petridis, görüşmeyi “çok yapıcı ve faydalı” diye nitelendirdi. Garber ise twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçen yıl iki taraf arasında birçok işbirliğine imza atıldığını, 2022 içinde daha fazlasını sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.

SUUDİ ARABİSTAN DA AJANDADA

Rum yönetiminin ikili işbirlikleri ajandasına Suudi Arabistan’ı da eklediği belirtilen haberde Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetler Komutanı’nın geçen Salı ve Çarşamba günleri Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiği ve ikili askerî tatbikat ve eğitim programlarının ayarlandığı ziyaret çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le de görüştüğü hatırlatıldı.

Bu habere tepkiniz:



04/02/2022 12:12