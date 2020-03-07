RMMO Komutan Yardımcısı Yeniden Hrisiliu

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutan yardımcılığı görevine, yeniden Korgeneral Kostas Hrisiliu atandı. Hrisiliu’nun yeniden atanması vesilesiyle düzenlenen törende konuşan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, RMMO’nun “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin milli egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunması gerektiğini” söyledi.

Alihtia’nın haberine göre, Rum Bakanlar Kurulu’nun, Hrisiliu’nun iki yıl RMMO komutan yardımcılığı görevindeki başarılarını dikkate alarak bir dönem daha aynı göreve atanmasına karar verdiğini” anlatan Anastasiadis, bu kararda RMMO’nun reorganizasyonu ve modernizasyonu programının uygulanmasına katkılarının da hesaba katıldığını kaydetti.

Anastasiadis, bu çerçevede RMMO’daki askerlik süresinin kısaltıldığını, 3 bin 90 profesyonel asker alındığını, seferilik misyonunun geliştirildiğini ve bir dizi ikili-çok taraflı anlaşmalara imza atıldığını hatırlattı.

“Arama Kurtarma Koordinason Merkezi, Uydu Görev Kontrol Merkezi ve Zinon Koordinasyon Merkezi“nin kurulması ve işletilmesine de değinerek2018’den 2019’a kadar toplam 249 vakaya müdahale edilerek toplam 125 kişinin kurtarıldığını anlattı.

Anastasiadis bu dönemde bölgede çok yoğun siyasi karışıklıklar ve asimetrik tehditler bulunduğunu, bu şartlar altında RMMO’nun sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin milli egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunması gerektiğini” söyledi.

60 SAT ADAYINDAN 10’U DİPLOMA ALDI

Aynı gazete “60 SAT Adayından 10’u Mezun Oldu… Savunma Bakanı Savvas Angelidis Milli Muhafız Ordusu’nun Modernizasyonunun Kesintisiz Devam Ettiğini Söyledi” başlıklı haberinde ise 60 kişinin aday eğitim aldığı 80’inci dönem Su Altı Tahrip Okulu sınavlarından 10 kişinin mezun olduğunu, mezuniyet için dün öğlen RMMO’nun “Evangelos Florakis Deniz Üssü”nde tören düzenlendiğini yazdı.

Habere göre törende konuşan Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis RMMO’nun modernizasyonunun kesintisiz devam ettiğine işaret ederek Su Altı Tahrip (SAT) birliğinin de bu çerçevede yaşam kalitesi ve personel eğitimi açısından iyileştirildiğini, kısa süre önce iki gayrı nizamî harp teknesi satın alındığını söyledi.

07/03/2020 14:34