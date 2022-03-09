RMMO Komutanı Korgeneral Zervakis, İsrail’de temaslarda bulunuyor

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis’in, İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi’nin davetlisi olarak İsrail’de bulunduğu haber verildi.

Zervakis’in Tel Aviv’de İsrail Silahlı Kuvvetler Komutanlığı’nda Kochavi tarafından kabul edildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Zervakis ile Kochavi’nin tören kıtasını denetlemelerinin ardından, görüşmelere geçtiklerini yazdı.

Gazete, ikilinin görüşmede Orta Doğu ve Doğu Akdeniz bölgesinde güvenlik alanındaki problemleri, aynı zamanda iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliğinin artırılmasına dair fırsatları ele aldıklarını belirtti.

Gazete, “Jerusalem Post’un” haberine göre ise, Zervakis’in İsrail ziyareti sırasında İsrail-Lübnan sınırını, aynı zamanda “Iron Dome (Demir Kubbe) ” olarak bilinen hava savunma sistemini ziyaret edeceğini ekledi.

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in ise geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’da bulunduğunu ve Petridis’in ziyaretinin çifte amacı bulunduğunu yazan gazete, Petridis’in İsrail Savunma Bakanı Bakanı’yla görüşmesinin haricinde, Riyad’da düzenlenen “World Defense Show” isimli savunma malzemeleri fuarını ziyaret ettiğini ekledi.

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09/03/2022 11:57