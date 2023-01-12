RMMO subayına sosyal medyadaki paylaşımları sebebiyle soruşturma

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) mensubu bir subay hakkında, sosyal medya platformlarında yaptığı ırkçılık, küfür ve eşcinsel karşıtı paylaşımları sebebiyle soruşturma açıldı.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ta RMMO’da görev yapan bir subayın sosyal medya hesabından ırkçılık, küfür ve eşcinsellere yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığının tespit edildiğini yazdı.

Haberde, yapılan şikayet sonrasında Rum Savunma Bakanlığı’nın harekete geçerek subay hakkında soruşturma başlattığı belirtildi.

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12/01/2023 11:09