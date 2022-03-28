RMMO tatbikata katılıyor

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO), Yunanistan’da yapılacak bir askeri tatbikata katılıyor.

Haravgi gazetesi, Yunanistan’da her yıl gerçekleştirilen ve uluslararası nitelik taşıyan “İNİOHOS” isimli bir hava tatbikatına katılacağını yazdı.

Gazete, bugün başlayıp 7 Nisan’a kadar sürecek tatbikata Avusturya, Fransa, İsrail, İtalya, Romanya, Slovenya ve Kanada’nın da katılacaklarını belirtti.

Haberde, RMMO’nun söz konusu tatbikata 2017 yılından beridir katıldığı da vurgulandı.

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28/03/2022 13:56