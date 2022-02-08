RMMO’da “Test to stay” dönemi başladı

Temaslı kişilerin günlük antijen testi yaptırarak işine/görevine devam etmesini öngören “test to stay” uygulamasına dün itibarıyla Rum Millî Muhafız Ordusu’nda (RMMO) da başladı, uygulama sadece büyük birliklerde görev yapan asker ve sivil personeli kapsıyor.

Politis Rum Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Hristos Pieris uygulamanın RMMO’nun bütün personelini (örneğin kışlada değil mevzide görev yapanlar) kapsamayacağına, dikkat çekti, özetle şu izahta bulundu:

“Uygulamayı büyük kışlalarda, yakın temaslı sivil personel ve askerler için kullanacağız. Askerî sivil personel bu kışlalara girişten önce, her kazada belirlenmiş noktalara gidip kontrollerini yaptıracaklar negatif çıkanlar giriş yapabilecek. Öğlen saatinde izne çıkan ve ertesi günü dönecek olan askerler de test yaptırdıktan sonra dönecek.”

Pieris, pazar günü RMMO’daki günlük vaka sayısının 12, RMMO genelindeki toplam aktif vakanın 321, izolasyondaki kişi sayısının 65 olduğunu açıkladı.

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08/02/2022 12:23