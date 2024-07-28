RMMO’daki hayat şartları “toplumsal gelişim düzeyinden çok uzak”

Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) hayat koşullarının iyileştiği ancak toplumsal gelişim düzeyinden çok uzak olduğu kaydedildi.. Bazı olumlu adımlar atılmasına karşın eğitim süresi, doğru beslenme ve giyim konularındaki sıkıntıların yanı sıra ırkçı, homofobik ve aşırı sağ anlayışın varlığını koruduğuna dikkat çekildi.

Haravgi, terhis olmayı bekleyen önceki celp ve yeni celp mensuplarından bazılarının RMMO’daki hayat şartlarıyla ilgili anlattıklarını aktardı.

Gazeteye göre, terhisini bekleyen önceki celp mensubu personel, yeni celpten iki gencin sıcak çarpması nedeniyle hastaneye kaldırılması öncesinde soğuk su verilmediğini, yatakhanelere klimaların yaz bittikten sonra kışın takıldığını, takılan klimaların ise koğuşların boyutlarına uygun olmayan güçte olduğunu söyledi. Birliklere yemeklerin catering şirketi tarafından sağlandığı ve yemekteki tavukların çoğu zaman çiğ geldiği ve salmonellaya yakalananlar olduğunu kaydedildi.

Gazete, Haravgi’ye konuşan RMMO personelini kaynak göstererek, isim listelerinde adlarının yanına “bu solcu”, “bu gay” yazarak askerleri fişleyen, yabancı uyruklu ya da cinsel kimliği farklı askerlere karşı cinsiyetçi davranışlar sergileyip, eğitim sırasında “erkek olduklarını kanıtlamak için ELAM’lıların etkinliklerinde kullandıklarına benzer faşist slogan" atmalarının istendiğini yazdı. Sıcaktan rahatsızlanan bir askere, 4 gün hapis cezası verildiği bilgisi de aktarıldı.