RMMO’nun “ihtiyaç listesinin” başında helikopter ve sahil güvenlik gemileri var

Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın giderayak imzaladığı, Güney Kıbrıs’ı ABD’nin üç askeri programına ekleme kararı sonrasında Rum yönetimi, başlangıç olarak, Amerikan deniz-hava silah sistemleri edinmeyi hedefliyor.

Fileleftheros haberi “ABD’ye Gönderilecek Listede Helikopter-Yüzer İmkanlar… Biden Emirnamesinden Sonra Lefkoşa’nın İlk Adımı Hava-Deniz Takviyesi… Kıbrıs’ın Jeostratejik Konumuyla İlintili Talepler Washington’a Gönderilecek” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Habere göre Rum yetkililerin, çok yakında Washington’a gönderilmek üzere hazırladıkları ihtiyaç listesinin başında, hava ve deniz savunma imkanları bulunuyor.

Özellikle tek yanlı MEB ilan ettiği deniz bölgesindeki enerji açılımlarının ardından hava-deniz savunmasını güçlendirme ihtiyacı duyan Rum yönetimi, askeri malzeme fiyatlarının yüksekliğinden dolayı bunu yapamamıştı.

Biden’ın başkanlık kararnamesi ile edinilen ABD askeri teçhizatına erişim olanağı, ihtiyaç fazlası ya da ikinci el askeri malzeme ile ilgili olsa da RMMO açısından çok kıymetli bulunuyor.

Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki coğrafik konum da dikkate alınarak hazırlanan listede öncelik hava ve deniz komutanlıklarının güçlendirilmesinde. Rum yönetiminin “Mari”deki (Tatlısu) “Evangelos Florakis” Deniz Üssü ile Baf’taki “Andreas Papandreu”Hava Üssünü yükseltme yönündeki eylemleri de bununla ilintili.

Amerikan helikopterleri edinmek isteyen Rum yönetiminin hedefinde Amerikan sahil güvenliği tarafından kullanılan ya da daha önce bu amaçla kullanılan helikopterler var. Bunun paralellinde yangın söndürme maksatlı da kullanılabilecek helikopterler edinmek istiyor. Rum yönetimi ilk etapta hibe ya da çok düşük fiyata elde edebileceği sistemleri hedefleyecek.

Hazırlanan ihtiyaç listesine yüzer sahil güvenlik imkanları da giriyor. Rum yönetimi ve ABD arasında geçmişte de tartışılan ve ambargo nedeniyle hayata geçirilemeyen bu konunun şimdi yeniden canlandırılması bekleniyor.

Listede RMMO’nun ihtiyaç duyduğu diğer birçok askeri sistem de var. Rum askeri kaynakları, yapılacak değişimin RMMO’nun harekat kabiliyetini etkilemeyecek şekilde aşamalı ve nokta atışı olacağına dikkat çekti. Aynı kaynaklar silah sistemleri değişiminin basit bir süreç olmadığını, zamana ve RMMO’luların yeni silah sistemlerini kullanabilecek durumda olmasına gerek olduğunu vurguladı.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos televizyon kanallarına yaptığı açıklamada edinilecek silah sistemlerinin, Amerikan ordusunun, yeni teknolojiye geçiş prosedüründe, dost ülkelere vermek için seçtiği askeri malzeme olduğunu söyledi. Kombos “İhtiyacımız, seçme lüksüne sahip olmadığımız kadar fazladır, son teknolojiye erişim olanağımız da yoktur” ifadesini kullandı.