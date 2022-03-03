RMMO’nun sahip olduğu Rus silah sistemlerinin krizden nasıl etkileneceği endişe ve tartışma konusu oldu

Rusya-Ukrayna savaşının ve Güney’in bu konudaki tutumunun ardından ortaya çıkan Rus yaptırımları, askeri açıdan Rumlarda endişe yarattı.

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından, Rusya’ya yönelik uluslararası yaptırımlar ve ambargolar, aynı zamanda Rusya’nın da buna yönelik karşı yaptırımlarının ardından, turizm ve ekonomide kaçınılmaz olarak ortaya çıkacak ciddi problemlerin haricinde, Güney Kıbrıs savunması ve Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO) operasyonel kabiliyeti açısından da ciddi bir mesele ortaya çıktığı ifade edildi.

Politis gazetesi, geniş yer ayırdığı haberinde, bilindiği üzere Güney Kıbrıs’ın sahip olduğu silah sistemlerinin büyük oranının Rus menşeli olduğunu, dolayısıyla silah sistemlerinin bakımı ve bunlar için teknik destek alınmasının, ortaya çıkan durumundan etkilenmesine dair ciddi bir olasılık bulunduğunu yazdı.

RMMO’nun sahip olduğu Rus menşeli silah sistemlerinin oranının yüzde 18-20 civarında olmasına rağmen, bunların gücünün kat kat fazla olduğunu çünkü bunların ağır silahlar olduklarını kaydeden gazete, RMMO’nun sahip olduğu T8OU tankları, TOR-MI ve BUK tanksavar sistemleri, topçu silahları, BM3 zırhlıları, MI-35 helikopterleri, çok büyük sayıdaki otomatik Kalaşnikoflar ve makineli tüfeklerin Rus menşeli olduğunu anımsattı.

RUM SAVUNMA BAKANLIĞI: “DURUM KONTROL ALTINDA”

Rum Savunma Bakanlığının ise, resmi olarak, orta vadede bu silahlar konusunda sorun çıkmayacağını, çünkü yeterli yedek parça stokları bulunduğunu düşündüğünü yazan gazete, mevcut yaptırımların, gerekmesi halinde Çin ve Sırbistan gibi üçüncü ülkelerden Güney Kıbrıs’a yedek parça gelmesine kısıtlama getirmediğine işaret etti. Rum Savunma Bakanlığı’ndan “yetkili bir kaynak” ise gazeteye yaptığı açıklamada, Kırım meselesi yüzünden 2015 yılında Rusya’ya benzer yaptırımlar uygulandığı zaman, Güney Kıbrıs olarak bu durumdan ciddi şekilde etkilendiklerini, çünkü o zaman Rus silahlarını teslim almayı bekledikleri bir aşamada olduklarını ifade etti.

Ancak bu kez durumun farklı olduğunu söyleyen söz konusu kaynak, büyük bir yedek parça stokları bulunduğunu ve bunun uzun bir süreliğine, ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olduğunu dile getirdi.

Rum Savunma Bakanlığı dışındaki “askeri analizcilerin” değerlendirmelerinin ise farklı olduğunu yazan gazete, savunma bakanlığı dışındaki askeri analizcilerin, konunun bu kadar basit olmadığını ve hali hazırda problem çıkacağını düşündüklerine yer verdi.

Gazeteye göre, Rum kesiminin savunma konusunda Rusya’ya olan bağımlılığının büyük olduğunu ve bunun bazı sonuçları olacağını düşünen askeri analistler, silah sistemlerinin teknik anlamda desteklenmesinin sürekli ve uzun vadeli bir prosedür olduğunu ve Rusya’ya yönelik yaptırımların uzun süre devam etmesi halinde, sorunlar çıkacağını ifade ediyor.

Gazete, askeri analistlerin, kendilerini meşgul etmesi gereken tek konunun yedek parça değil, bu silah sistemlerinin sürekli olarak güncellenmesi olduğunu belirttiklerini de ekledi.

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03/03/2022 14:22