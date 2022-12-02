RMMO’ya 60 adet çift kabin van tipi araç alımı

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02/12/2022

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RMMO’ya 60 adet çift kabin van tipi araç alımı

Rum Savunma Bakanlığı Rum Millî Muhafız Ordusu (RMMO) araç filosunu modernizasyonu çerçevesinde 60 adet 4 çekerli çift kabin van araç satın alımı için anlaşma imzaladı.

Haravgi’nin, Bakanlık’tan yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre bakanlık genel müdürü Andreas Lukas ve A.Luoutsios & Sons LTD şirketi adına Yannos Lutsios tarafından imzalanan anlaşma 60 adet 4 çekerli van tipi araç ve araçların 5 yıl veya 100 bin kilometre bakım desteği öngörüyor.

Anlaşmada öngörülen toplam harcamanın 1 milyon 773 bin 600 Euro (artı KDV), her bir aracın maliyetinin de yaklaşık 30 bin Euro olduğu bilgisi verildi.

02/12/2022 09:40
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TAGS: RMMO, haber, kktc
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