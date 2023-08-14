Robbie Williams Türkiye’de ilk kez konser verecek! Bilet fiyatı 17 bin liradan başlıyor

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Robbie Williams, 17 Ağustos'ta Bodrum'da müzikseverlerle buluşacak.

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14/08/2023

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Robbie Williams Türkiye’de ilk kez konser verecek! Bilet fiyatı 17 bin liradan başlıyor

Türkiye’deki ilk konserini Bodrum’da verecek olan Robbie Williams, ilçedeki bir otelde 17 Ağustos’ta saat 21.00’da hayranlarının karşısına çıkacak.

Robbie Williams’ın konser repertuvarında sevilen şarkılarının yanı sıra efsanevi parçası ‘Feel’i de seslendireceği öğrenildi.

OTELDE KALANLAR KONSERE ÜCRETSİZ KATILACAK

Öte yandan konserin gerçekleşeceği otelin internet sitesinden yapılan açıklamada, otelde konaklayanların ücretsiz katılabileceği konsere, otel dışından gelmek isteyenlerin de çevrim içi satış kanalları üzerinden biletlerini temin edebileceği kaydedildi.

Ayrıca konser biletinin 17 bin 600 liradan satışa çıkarıldığı da bildirildi.

14/08/2023 14:41
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TAGS: robbie williams
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