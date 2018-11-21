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Robert De Niro'dan üzücü haber

Ödüllü oyuncu Robert De Niro, 1997 yılından bu yana evli olduğu Grace Hightower'dan boşanıyor

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21/11/2018

Robert De Niro'dan üzücü haber

ABD ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre 75 yaşındaki Robert De Niro ile 63 yaşındaki Hightower bir süredir ayrı yaşıyorlar. Çiftin, ayrılık kararını yakında resmi olarak açıklayacakları da belirtildi.

 

Robert De Niro, bir süredir davetlere eşi yanında olmadan katılıyordu. De Niro ilk evliliğini 1976 yılında Diahne Abbot ile yaptı. Bu evlilik, 1988 yılında bitti. Oyuncu, Grace Hightower ile 1997 yılında evlenmişti.

 

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TAGS: Robert De Niro’dan üzücü haber, haber, kıbrıs,
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