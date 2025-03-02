Robert De Niro’nun son isteğini açıkladı!

Efsanevi oyuncu Robert De Niro, kariyerinde pek çok unutulmaz filme imza attı. Ancak 81 yaşındaki Oscar ödüllü aktör, hayatında gerçekleştirmek istediği son hedefini açıkladı ve hayranlarını şaşırttı!

Son olarak Netflix’in siyasi gerilim dizisi 'Zero Day' ile ekranlara dönen De Niro, bugüne kadar rol aldığı tüm filmleri sırasıyla izlemek istediğini belirtti. Ancak ünlü oyuncu, buna zaman bulup bulamayacağından emin olmadığını da ekledi.

"Hayatımdaki Her Şeyi Son Bir Kez Gözden Geçirmek İsterim"

Kariyerine 1965 yılında başlayan ve 'Taxi Driver', 'Goodfellas', 'The Irishman' gibi kült filmleriyle sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran De Niro, verdiği röportajda şunları söyledi:

"Her zaman tüm filmlerimi izlemek, yaptığım sırayla gözden geçirip hayatımda yaptığım her şeyi son bir kez görmek istediğimi düşünürdüm. Ama bunu yapabilir miyim bilmiyorum."

Bebek Bakımı ve Çocuk Programları!

Ancak ünlü oyuncunun hayatında öncelikler değişmiş gibi görünüyor! İki yıl önce yedinci çocuğunu kucağına alan De Niro, artık film izlemeye pek vakit ayıramadığını itiraf etti.

Sevgilisi Tiffany Chen ile kızları Gia Virginia Chen De Niro’nun ikinci yaş gününü kutlamaya hazırlanan oyuncu, katıldığı bir radyo programında, "Gerektiği kadar film izlemiyorum. Artık küçük kızımla birlikte The Wiggles ve Bayan Rachel izliyorum" dedi.

Hatta geçtiğimiz ay verdiği başka bir röportajda, sabahlarını Gia ile geçirdiğini ve ona biberonunu verirken çocuk programları izlediğini paylaşmıştı.

De Niro’nun Sinema Aşkı Hâlâ Bitmedi!

Tüm filmlerini baştan sona izlemek konusunda kararsız olsa da De Niro, güncel olayları ve haberleri takip etmeye devam ettiğini belirtiyor. Ünlü oyuncunun bu samimi açıklamaları, hayranlarının ilgisini çekerken, birçoğu onun filmlerini baştan sona izlemesini destekleyen mesajlar paylaşıyor.

Bakalım Robert De Niro, son arzusunu gerçekleştirebilecek mi?