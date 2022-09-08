Robert Lewandowksi'den Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen hat-trick

Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Viktoria Plzen'i ağırlayan Barcelona, üstün oynadığı maçtan 5-1 galip ayrıldı.

13. dakikada yeni transferlerden Franck Kessie'nin golüyle öne geçen Barça, 34. dakikada Lewandowski'yle farkı 2'ye çıkardı.

Viktoria Plzen 44'te Jan Sykora'nın golüyle umutlansa da Lewandowski'nin cevabı gecikmedi ve yıldız oyuncunun 45+3'te bulduğu golle ev sahibi, ilk devreyi 3-1 önde kapadı. İkinci yarıda üstün oyununu sürdüren Barcelona, 67'de Lewandowski, 71'de ise Ferran Torres'in golleriyle sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Lewandowski, Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Barcelona olmak üzere üç farklı kulüpte UEFA Şampiyonlar Ligi hattrick yapan ilk oyuncu oldu.

Yıldız oyuncu(89 gol) ayrıca Devler Ligi'nde toplam gol sayısında Karim Benzema'yı(86 gol) geride bıraktı. Listenin zirvesinde Cristiano Ronaldo(141) ve Lionel Messi(125) bulunuyor.



İlk maçında 3 puanla tanışan Katalanlar, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçında 13 Eylül Salı günü saat 22.00'de Bayern Münih'e konuk olacak.

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08/09/2022 08:58