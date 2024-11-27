Robert Lewandowski 100'ler kulübünde: Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü isimleri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona Brest'i 3-0 mağlup etti. Barcelona'nın iki golünde ağları havalandıran Robert Lewandowski, Devler Ligi'nde 100 gol barajını geçti.
27/11/2024
Şampiyonlar Ligi'nin beşinci hafta mücadelesinde Barcelona sahasında Ligue 1 ekibi Brest'i konuk etti.
Rakibini Robert Lewandowski (2) ve Dani Olmo'nun golleriyle 3-0 mağlup eden Hansi Flick'in ekibi puanını 12 yaptı.
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun dikkat çeken ekiplerinden Brest ise ilk yenilgisini alırken 10 puanda kaldı.
LEWANDOWSKI 100 GOL BARAJINI GEÇTİ | Barcelona'nın deneyimli yıldızı Robert Lewandowski, Brest karşısında iki golle oynadı. Lewandowski bu gollerle Şampiyonlar Ligi tarihinde 101 gole ulaştı. Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin ardından Şampiyonlar Ligi tarihinde 100 gol barajını geçen üçüncü futbolcu oldu.
İşte Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü futbolcuları:
Filippo Inzaghi - 46 Gol
Erling Haaland - 46 Gol
Andriy Shevchenko - 48 Gol
Zlatan Ibrahimovic - 48 Gol
Kylian Mbappe - 49 Gol
Thierry Henry - 50 Gol
Thomas Müller - 54 Gol
Ruud van Nistelrooy - 56 Gol
Raul Gonzalez - 71 Gol
Karim Benzema - 90 Gol
Robert Lewandowski - 101 Gol
Lionel Messi - 129 Gol
Cristiano Ronaldo - 140 Gol27/11/2024 09:53