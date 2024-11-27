Robert Lewandowski 100'ler kulübünde: Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü isimleri

Şampiyonlar Ligi'nin beşinci hafta mücadelesinde Barcelona sahasında Ligue 1 ekibi Brest'i konuk etti.

Rakibini Robert Lewandowski (2) ve Dani Olmo'nun golleriyle 3-0 mağlup eden Hansi Flick'in ekibi puanını 12 yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun dikkat çeken ekiplerinden Brest ise ilk yenilgisini alırken 10 puanda kaldı.

LEWANDOWSKI 100 GOL BARAJINI GEÇTİ | Barcelona'nın deneyimli yıldızı Robert Lewandowski, Brest karşısında iki golle oynadı. Lewandowski bu gollerle Şampiyonlar Ligi tarihinde 101 gole ulaştı. Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin ardından Şampiyonlar Ligi tarihinde 100 gol barajını geçen üçüncü futbolcu oldu.

İşte Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü futbolcuları:

Filippo Inzaghi - 46 Gol

Erling Haaland - 46 Gol

Andriy Shevchenko - 48 Gol

Zlatan Ibrahimovic - 48 Gol

Kylian Mbappe - 49 Gol

Thierry Henry - 50 Gol

Thomas Müller - 54 Gol

Ruud van Nistelrooy - 56 Gol

Raul Gonzalez - 71 Gol

Karim Benzema - 90 Gol

Robert Lewandowski - 101 Gol

Lionel Messi - 129 Gol

Cristiano Ronaldo - 140 Gol