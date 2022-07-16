Robert Lewandowski Barcelona'da

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16/07/2022

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Robert Lewandowski Barcelona'da

Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin Barcelona'ya transferi için Barcelona ile sözlü olarak anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bayern Münih'te beklenen ayrılık gerçekleşti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Robert Lewandowski'nin transferi için Barcelona ile sözlü olarak anlaşma sağlandığı belirtildi.

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer yaptığı açıklamada, "İki taraf için de iyi bir anlaşma oldu. Robert bizimle her şeyi kazandı. Ona minnettarız." dedi.

Kulübün CEO'su Oliver Kahn ise açıklamasında, "Barcelona ile sözlü olarak anlaşmaya vardık. Kontratı bekliyoruz. Robert'e teşekkür ediyoruz. Daha önce de takımdan büyük oyuncular ayrıldı. Başarılar elde etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

16/07/2022 18:50
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TAGS: Robert Lewandowski Barcelona’da
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