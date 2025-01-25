Robert Pattinson'dan Alacakaranlık itirafı: Bu çılgınca

2008-2012'ye damga vuran 5 filmlik Alacakaranlık (Twilight), serisinde başrol oynayan ve bu yapımlar sayesinde yıldızı parlayan Robert Pattinson, GQ İspanya'ya röportaj verdi.

Daha sonra Tenet ve The Batman gibi pek çok başarılı yapıma imza atan 38 yaşındaki aktör, Alacakaranlık itirafıyla gündem oldu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Pattinson, "İnsanların bana 'Adamım, Alacakaranlık vampir türünü mahvetti' deyip durmasına bayılıyorum. Hâlâ ona mı takıldınız kaldınız? Neredeyse 20 yıl önce olan bir şey sizi nasıl üzmeyi sürdürebilir? Bu çılgınca" dedi.

Öte yandan filmde Kristen Stewart'ın canlandırdığı Bella karakteriyle aşk yaşayan vampir Edward Cullen'ı canlandıran Robert Pattinson, çizdiği çok duygusal tasvir nedeniyle setten az kalsın kovulacağını 2022'de verdiği bir başka röportajda anlatmıştı:



"Edward'ın Bella'yı ailesiyle tanıştırdığı sahnenin çekimleri sırasında gerçekleşmişti çünkü o gün menajerim sürpriz bir ziyaretle yanımıza gelmişti. 'Ah, selam' demiştim. Her şeyin yolunda olduğunu düşünüyordum. Ve sonra yemek sırasında, 'Pekala şu ana kadar yaptığın her ne varsa yemekten sonra zıttını yap yoksa günün sonunda kovulacaksın' dediler. Ben de, 'Tamam' dedim."