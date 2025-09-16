Ünlü Amerikalı aktör Robert Redford, 89 yaşında hayatını kaybetti. Redford'un Utah eyaletindeki evinde Salı sabalı öldügü duyuruldu.

Ölüm nedeni açıklanmazken, uykusunda yaşama veda ettiği kaydedildi.

Yönetmen, yapımcı ve Aktör Redford, Sundance Enstitüsü aracılığıyla bağımsız sinemanın nüfuzlu destekçilerindendi.

Redford "Out of Africa" gibi yapımlarda romantik filmlerde, "The Candidate" ve "All the President's Men" gibi yapımlarda da siyasi hikayelerde rol aldı.

Sinemadan kazandığı milyonları 1970'lerde Sundance Enstitüsü ve Festivaline harcadı ve bağımsız sinemaya büyük destek verdi. Oyunculukta hiç Oskar Ödülü alamadı ama ilk yönetmenliği "Ordinary People" ile en iyi film ve en iyi yönetmen ödüllerini almayı başardı.