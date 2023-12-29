Roberto Firmino'ya yeniden Premier Lig ilgisi

Liverpool'dan ayrılarak geçtiğimiz yaz Al Ahli'ye transfer olan Roberto Firmino için Suudi Arabistan'dan işler yolunda gitmiyor. Avrupa'dan birçok takımdan teklif almasına rağmen kariyer rotasını Orta Doğu'ya çeviren Brezilyalı yıldız, Suudi kulübünde ilk maçında yaptığı 'hat-trick'in ardından gol yollarında sessizliğe büründü.

Al Ahli Yönetimi'nin 18 maçta 3 gol atabilen Firmino'nun performansından memnun olmadığı iddia edilirken, İngiliz basınından Talk Sport'un haberine göre; Premier Lig'in son sırasında yer alan Sheffield United, 32 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor.



Haberde bu ilginin teknik direktör Chris Wilder'ın 3 hafta önce göreve gelmesinden önceye dayandığı vurgulanırken, bu nedenle Firmino'nun transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin belirsizliğini koruduğu belirtildi.



Roberto Firmino'nun Al Ahli ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.