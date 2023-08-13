Roberto Mancini istifa etti

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, görevinden istifa etti.

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13/08/2023

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Roberto Mancini istifa etti

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mancini, milli takım teknik direktörlüğünden istifa etti." ifadesi kullanıldı.

Yapılan açıklamada, "Yeni milli takım teknik direktörü, önümüzdeki günlerde açıklanacak." bilgisi verildi.

Mayıs 2018'den beri milli takımın başında bulunan 58 yaşındaki İtalyan teknik adam, 61 maçta 39 galibiyet alırken 9 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

13/08/2023 15:49
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TAGS: Roberto Mancini, istifa
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