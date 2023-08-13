Roberto Mancini'den sürpriz imza

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini görevinden istifa etti. Roberto Mancini'nin yeni adresi hakkında sürpriz iddia Körfez'den geldi.

2024 yazında oynanacak EURO 2024 öncesi İtalya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini istifa etti. Roberto Mancini'nin istifasının ardından, İtalya Milli Takımı'nda teknik direktörlük için Antonio Conte'nin adı anılmaya başlandı.

Roberto Mancini'den sürpriz karar

Roberto Mancini'nin İtalya Futbol Federasyonuyla yaptığı görüşme sonrası yolları ayırma konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Yeni adresi Suudi Arabistan olacak

Suudi Arabistan kaynaklı habere göre; Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, tecrübeli İtalyan teknik adam ile anlaşmaya vardı.

Yine haberde yer alan bilgiye göre, tecrübeli teknik direktörle 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Milli takımda 2.13 puan ortalaması yakaladı

İtalya Milli Takımı ile toplam 61 maça çıkan Roberto Mancini 39 galibiyet, 9 yenilgi ve 13 beraberlik aldı. İtalyan teknik adam, milli takımda maç başına 2.13 puan ortalaması yakaladı.