Roberto Mancini'nin yeni adresi Suudi Arabistan

Teknik Direktör Roberto Mancini, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçti.

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28/08/2023

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Roberto Mancini'nin yeni adresi Suudi Arabistan

Mancini ile yapılan anlaşma, Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı'nın sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşılan videoyla duyuruldu.

Görüntünün yanına "O bir doğuştan kazanan ve tarih yazan futbol efsanesi. Suudi Arabistan'a hoş geldin." notu düşüldü.

58 yaşındaki Mancini, 2018'de göreve başladığı ve iki hafta önce istifa ettiği İtalya Milli Takımı'nı, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda zafere taşıdı.

Mancini, ülkesinde Fiorentina, Lazio, Inter, İngiltere'de Manchester City, Türkiye'de Galatasaray (2013-2014), Rusya'da ise Zenit'in teknik direktörlüğünü yaptı.

28/08/2023 09:25
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TAGS: Roberto Mancini, spor, haber
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