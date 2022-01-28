Robinhood hisselerinde sert düşüş

Robinhood adıyla komisyonsuz yatırım olanağı sunan platform mali raporunda aktif kullanıcı sayısının düştüğünün görülmesinin ardından Perşembe günü 2022'nin ilk çeyreği için düşük bir kar tahmini açıkladı.

Robinhood hisse senetleri bu gelişmelerle yüzde 15 geriledi.

Şirket birinci çeyrekte kazancının 2021 yılına kıyasla yüzde 35 gerileyerek 340 milyon doların altında olacağını öngördü. FactSet'e göre Wall Street'in beklentisi birinci çeyrekte şirketin 448,2 milyon dolar gelir elde etmesi yönündeydi.

Uygulamanın aylık aktif kullanıcı sayısı 2021 yılının son çeyreğinde 17,3 milyona düşmüştü. Bu rakam da FactSet verilerine göre 19,8 milyonluk beklentilerin altında kaldı.

Öte yandan Robinhood dördüncü çeyrekte 423 milyon dolar net kayıp bildirmişti. Buna rağmen şirket 2021 yılının son üç ayında analist beklentilerinin hafif üzerinde 363 milyon dolar kar açıklamıştı.

Robinhood uygulaması komisyonsuz hisse senedi alım satımlarını nasıl sağlıyor?

Robinhood adıyla komisyonsuz yatırım olanağı sunan platform, web sitesi ve mobil uygulamasıyla son zamanlarda bireysel yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Şirket, hisse senetlerine, hisse senedi fonlarına, opsiyon piyasasına, ADR'lere ve kripto para birimlerine komisyonsuz yatırım yapma imkanı sağlıyor.

Robinhood, yatırımcılardan komisyon almasa da topladığı sermayeyi finansal kuruluşlara yönlendirerek kazanç elde ediyor.

Yatırımcının küçük miktarlarla katılabildiği bu platform, piyasa yapıcılara işlemlerde milyarlarca dolar yönlendiren bir şirket olarak önemli miktarda gelir elde ediyor.

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28/01/2022 16:55