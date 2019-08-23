Robo-not Fedor uzaya çıktı

Rusya, ilk ‘robo-not’unu (robot astronot) uzaya yolladı. Dün fırlatılan Soyuz MS-14 uzay aracında bulunan insansı robot ‘Fedor’ Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 10 gün kozmonotlara yardım edecek.

Rusya’nın “Fedor” olarak tanınan Skybot F-850 insansı robotu, Soyuz MS-14 uzay aracı ile dün Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldı. Uluslararası Uzay İstasyonu’na yarın gerçekleştirilecek kenetlenmenin ardından Fedor’un istasyondaki 10 günlük macerası başlayacak. Rusya’nın uzaya gönderdiği ilk robot olan Fedor istasyonda kalmasının yanı sıra kozmonotlara yardım edecek ve yeni bilgiler toplayacak. Daha önce ufak fiziksel yeterliliklerinin test edildiği Fedor’un, çok düşük yerçekimli ortamdaki becerileri de test edilecek. Soyuz MS-14’te Fedor dışında bir kozmonot bulunmuyor. Fedor, fırlatma işlemi sırasında uzaya giden ilk insan olan Rus kozmonot Yuri Gagarin’in

yolculuğuna başlarken söylediği “Poyehali!” (Hadi gidelim!) ifadesini kullandı. Rusya, gelecekte robotlara uzay yürüyüşü gibi karmaşık ve tehlikeli görevler de vermeyi planlıyor. Daha önce ABD ve Japonya da uzaya robot göndermişlerdi.

KATİL ROBOTLAR GELİYOR

Hollandalı sivil toplum kuruluşu PAX’ın raporuna göre Amazon, Microsoft ve Intel gibi teknoloji devleri yapay zekalı saldırı odaklı ölümcül otonom robotlar üzerinde çalışıyor. Raporda, 22 şirket ‘orta derece kaygı’ grubunda değerlendirilirken, aralarında Amazon ve Microsoft’un bulunduğu 21 şirket ise ‘yüksek kaygı’ grubunda yer alıyor. California Üniversitesi’nden bilim insanları yapay zekâ ile insan müdahalesine ihtiyaç kalmadan saldırı yapan tank, savaş uçağı ve denizaltı gibi silahların üretilebileceğini söyledi.