Robot baristadan müşterilere kahve servisi

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18/06/2022

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Robot baristadan müşterilere kahve servisi

Rusya'da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumuna (SPIEF) katılan bir kahve firmasının baristası ''Dünyasha'' adlı robot, davetlilerden yoğun ilgi gördü.

Rusya’da her yıl düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu, bu yıl ülkenin Ukrayna’ya yönelik saldırılara rağmen 25'inci kez gerçekleşti. Birçok robotun sergilendiği fuarda en çok dikkat çeken baristalık göreviyle Robot Dunyasha oldu. 

Gerçekçi robotlar insanların yerini almaya aday. Gelişmiş robotlar insanların yaptığı pek çok işi gerçekleştirebiliyor. 

Dünyasha, kahve ve dondurma sipariş vermek isteyen müşterileri ile sohbet edip sipariş aldı. İnsansı hareketler ve sesiyle oldukça gerçekçi duruyor. 1950'lerden kalma pembe puantiyeli kıyafeti, dönemsel saçıyla oldukça gerçekçi duran robot forumda oldukça dikkat çekti.

18/06/2022 19:15
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