Robot böcekler hayat kurtaracak

Japon bilim insanları hamamböceklerinin sırtlarına yerleştirdikleri minik cihazlarla, böceklerin hareketlerini kontrol edebiliyor. Geliştirme aşamasındaki proje hayata geçerse doğal afetlerde enkaz altında kalanların yerlerini tespit etmede kullanılabilecek.

Japon bilim insanları hamamböceğinin sırtına yerleştirdikleri sistemle, böceğin hareketlerini kontrol ediyor.

Sistemin doğal afetlerde hayat kurtarabileceği belirtiliyor.

Böceğin sırtında güneş enerjisiyle şarj olmasını sağlayacak İnsan saçının 25'te 1'i inceliğinde bir güneş hücresi filmi yerleştirildi.

Bluetooth üzerinden gönderilen sinyalle böceğin hareket etmesi sağlanıyor.

Uzmanlar robotlar yerine böceklerin kullanılmasının kendilerine şarj konusunda avantaj sağladığını söylüyor.

Aynı boydaki bir robotun üzerindeki pilin, böceğin üzerindekine göre çok daha kısa sürede bittiğine dikkat çekiliyor.

Şu an için böceğin hareketlerini kontrol etmek için kullanılan elektronik parçaların maliyetinin yaklaşık 35 dolar olduğu belirtiliyor.

Henüz çalışmanın çok başlarında olduğunu söyleyen Japon araştırmacılar, ilerde böceğin sırtına kamera gibi farklı cihazları da yerleştirilebilmeyi planlıyor.

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23/09/2022 21:10