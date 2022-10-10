Robot üreticileri söz verdi: Terminatör yapmayacağız

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10/10/2022

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Robot üreticileri söz verdi: Terminatör yapmayacağız

Robot üreticisi altı şirlet, “gelişmiş ürünlerini silahlandırmama” sözü verdi. Boston Dynamics, Agility Robotics, ANYbotics, Clearpath Robotics, Open Robotics ve Unitree firmaları yayınladıkları ortak bildiri ile ürettikleri genel amaçlı robotların silahlandırılmaması için anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Ortak metinde, “Gelişmiş mobiliteye sahip genel amaçlı robotlarımızı veya geliştirdiğimiz yazılımları silahlandırmayacağımıza ve başkalarının bunu yapmasını desteklemeyeceğimize söz veriyoruz” denildi. Satışı yapılan robotların, müşteri tarafından sonradan silahlandırılmaması için de çalışma yürüteceklerini açıklayan şirketler, ürettikleri teknolojilerin savaş endüstrisinden uzak tutulmasını istiyor.

10/10/2022 09:52
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TAGS: Robot, Terminatör, haber
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