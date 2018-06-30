Robotik cerrahiyle el değmeden yapay mesane

Mesane duvarındaki dokularda oluşan kötü huylu tümör olarak nitelendirilen mesane kanseri, idrar yollarında yanma hissi, ağrısız kanama ve pıhtı atımı gibi belirtilerle kendini gösterir. Sigara içimi ve kimyasal maddelere maruz kalma gibi nedenlerin yanı sıra genetik etkenlerden dolayı da ortaya çıkabilen mesane tümörü, üriner sistem ultrasonografisi ve idrar yolları endoskopisi (sistoskopi) ile tanısı konulur. Bu kanser hastalığının tedavisi konusunda dünya çapında birçok çalışmalar yapmış, ülkemizin sayılı cerrahlarından Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Volkan Tuğcu'dan bilgi edindik.

HASTALIKTAN KURTULMA ORANI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR!

Robotik cerrahide alanında ilklere imza atan hekimin açıklamalarına göre robotik cerrahi, mesane kanseri hastaları için büyük bir ümit ışığı oldu. Kanserden kurtulma şansını artıran bu buluşun, hem hasta hem de hekim açısından çeşitli avantajları mevcut. Cerrahi teknolojinin 15 kat büyütmeli görüntü sağlaması, operasyonun daha başarılı bir şekilde gerçekleşmesine ve kısa sürede tamamlanmasına katkıda bulunuyor. Minyatür şeklindeki cerrahi kollar, el titremesine izin vermeyen 3 boyutlu görüntü ise cerraha avantaj sağlayan faktörlerden birkaçı. Orgazm hissinin sürdürülebilmesi, idrar boşaltma, idrar tutma, depolama ve cinsel fonksiyonların devamı ise tedavinin hastalara sağladığı avantajlar arasında.

SİNİRLERİN HASAR GÖRMEMESİ, CİNSEL FONKSİYONLARIN DEVAM ETMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ!

Yapay mesane uygulamasının hastalara sağladığı en önemli avantajlardan biri cinsel fonksiyonların devamlılığıdır. Hastanın sağlıklı bir şekilde cinsel ilişkiye girebilmesi, başta sinir sistemi olmak üzere doku ve organların hasar görmemesi robotik cerrahi ile sağlanabilmektedir.

AMELİYATTA KANAMA VE AMELİYAT SONRASI BAĞIRSAK TIKANIKLIKLARI GİBİ İSTENMEYEN DURUMLAR MİNİMAL!

Mesane kanserinde robotik cerrahinin en önemli avantajı ise ameliyat sırasında kanama miktarının az olması ve bağırsaklara hiç el değmemesinden dolayı ameliyat sonrası görülen bağırsak tıkanıklığı durumlarının neredeyse görülmemesidir. Operasyon esnasında mesane ile birlikte prostat, idrar yollarının belirli bir kısmı, meni keseleri ve lenf dokuları çıkartılır. Yapılan cerrahi müdahale sonucunda ne kadar çok lenf düğümleri çıkartılırsa hastanın yaşam süresi de o denli uzar. Lenf düğümleri ve mesane çıkartıldıktan sonra ince bağırsağın 40-60 santimetrelik kısmı alınır. Ardından bağırsak, otomatik dikiş atma makinesi ile idrar kesesi haline getirilir. En son aşamada ise yeni idrar kesesinin ana idrar yollarına ve üreterlere bağlantısı gerçekleştirilir ve işlem tamamlanır.

Dikişlerin kaynaması için ameliyattan sonra 10-15 gün sonda kullanılması gerekir. Sonda çıkartıldıktan sonra hastaya yeni yapay mesane ile idrar yapma eğitimi verilir. Hasta, 4-5 gün sonra yeni mesane ile idrar yapmayı öğrenecek ve idrarını rahatlıkla boşaltabilir hale gelecektir.

Cerrahi uygulama sonrası hastanın sosyal yaşantısında hiçbir değişiklik olmaz. Konforlu yaşantısına aynı şekilde devam edebilir ve rahatlıkla idrarını yapabilir.

MESANE KANSERİ TEDAVİSİNDE ROBOTİK CERRAHİNİN FAYDALARI

-- El değmeden tamamen robotik olarak yapılan konforlu bir operasyon

-- Ameliyat anında ve sonrasında kanama olmaması

-- 3 boyutlu 15 kat büyütülmüş cerrahi imkanıyla tümörün kolay temizlenmesi

-- Ameliyat sonrası çok hızlı bir şekilde normal hayata dönüş

-- Ameliyat sonrası barsak tıkanıklığı gibi istenmeyen etkilerin minimal olması

-- Ameliyat sonrası cinsel fonksiyonların yüksek oranda korunması