Türkiye'de az sayıda merkezde uygulanan ve hastanın anatomisine özel ameliyat yapılmasına olanak veren robotik diz protezi Kıbrıs'ta ilk kez başarıyla tamamlandı.

Primemed Ortopedi doktorları Doç. Dr. Ramadan Özmanevra, Doç. Dr. Barış Polat, Uzm. Dr. Özenç Altınöz ve anestezi doktoru Uzm. Dr. Şükrü Onbaşı'nın yer aldığı ekip (Hem. Şükrü Karatut, teknisyenler Mert Yaparel ve Mehmet Olgun) tarafından Girne'de özel bir hastanede gerçekleştirilen ameliyat, ülkemizdeki bir çok hastaya da umut oldu.

Halk arasında dizde kireçlenme olarak bilinen dizin kıkırdak yapısında aşınma ile birlikte dizin hareketlerini kısıtlayan ve ağrıya yol açan osteoartrit hastalığında artık günümüzde robot yardımlı diz protezi cerrahisi uygulanıyor

Özellikle son 2 yılda Türkiye'de ve Avrupa ile Amerika'da kullanılmaya başlanan robotik cerrahi ile yapılan diz protezi ameliyatları, klasik yöntemle yapılan diz protezi ameliyatlarına göre hem hastaya hem cerraha avantajlar sunmakta.

Ameliyatta kullanılan robotik cihaz, ameliyat öncesi ve ameliyat sırasında hastanın kendi anatomisine uygun cerrahinin planlanmasına izin vermekte ve ameliyat sonrası ağrı gelişmemesi ve protez sağkalımının uzun olması için en önemli aşama olan protezin parçalarının uygun aksta ve açıda yerleştirilmesini sağlıyor

Ameliyat yine cerrahın kontrolünde yapılmakta ve klasik yöntemle yapılan ameliyatta hesaplanamayan açıları ameliyat sırasında hasta üzerine yerleştirilen özel sensörler ve kamera sistemi ile hesaplanmasına olanak veriyor.

Bununla birlikte girilen veriler sayesinde robotik kol yardımı ile kesi kılavuzu hastaya uygun şekilde yerleştirilerek, daha az kesi ile birlikte ameliyat sırasında daha az kanama ve ameliyat sonrası daha kısa iyileşme dönemi gibi avantajlar elde edilebiliyor. Ameliyat başlamadan yapılan hesaplamalar sayesinde cerrahinin sonunu öngörerek, dizin bağ dengesine hakim olarak ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecinin hem daha kolay hale gelmesini hem de protez ömrünün uzaması sağlanıyor.

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28/09/2022 08:43