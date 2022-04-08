Rodin Koleksiyonu Antalya Kültür Sanat’ta

Doğu Akdeniz’in bilinen en büyük Auguste Rodin koleksiyonu The Arkın Rodin Collection, “Tutkunun Heykeltıraşı Rodin – Erbil Arkın Özel Koleksiyonu’ndan Bir Seçki” adlı sergiyle, 12 Nisan - 17 Temmuz 2022 tarihleri arasında Antalya Kültür Sanat’ta izleyiciyle buluşuyor.

İlk kez 2017 yılında Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) açılışı sebebiyle üniversitenin kurucusu Erbil Arkın tarafından sanatseverlerle paylaşılan Rodin Koleksiyonu’ndan bir seçki, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 140. kuruluş yıldönümü dolayısıyla, ARUCAD ve The Arkın Rodin Collection Gallery işbirliği ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenleniyor.

Modern heykelin öncüsü olarak bilinen Fransız heykeltıraş Rodin’in, aralarında The Kiss (Öpücük), Eternal Spring (Sonsuz Bahar) ve The Falling Man (Düşen Adam) gibi ikonik eserlerinin de yer aldığı seçki, izleyenleri Avrupa sanatının köklü heykel geleneğini 19. yüzyılın Romantizminden 20. yüzyıla ve modern çağın büyük sanat serüvenine taşıyan Rodin’in tutkulu evreniyle buluşturuyor.

“Tutkunun Heykeltıraşı Rodin – Erbil Arkın Özel Koleksiyonu’ndan Bir Seçki” isimli sergi, 17 Temmuz 2022 tarihine kadar Antalya Kültür Sanat’ta gezilebilir.

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08/04/2022 08:51