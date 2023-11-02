Rodrigo Becao'yu yakan gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Rodrigo Becao'nun sakatlığının ardında yatan gerçek ortaya çıktı. Rodrigo Becao'nun hırsına yenik düştüğü belirtildi.

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02/11/2023

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Rodrigo Becao'yu yakan gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanından 5-0'lık galibiyetle dönerken Rodrigo Becao ve Fred sakatlanarak oyundan alınmıştı.

Rodrigo Becao'nun tendonu koparken oyuncunun en az 2.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Öte yandan başarılı savunmacının sakatlığının ardında yatan gerçek ortaya çıktı.

RODRIGO BECAO HIRSINA YENİK DÜŞTÜ

Milliyet'in haberine göre Rodrigo Becao hırsına yenik düştü. Başarılı stoperin maçın henüz ilk dakikalarında sakatlanmasına rağmen takımını yalnız bırakmak istememesi ve ilk yarıyı tamamlaması başına dert oldu.

Oyuncunun 45 dakika sahada kalmasının durumunu daha da kötüleştirdiği aktarıldı. Haberde Becao'nun ligin ilk haftalarında da sakatlandığı ve deneyimli ismin bu dönemde de hırs yaparak sahalara erken dönmek istediği vurgulandı.

2022-23 SEZONUNDA 8 MAÇ KAÇIRMIŞTI

Becao'nun 2022-23 sezonunda kas sakatlığı sebebiyle 8 maç kaçırdığı hatırlatıldı.

02/11/2023 08:57
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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FIFA'dan eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'e üç yıl men cezası

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FIFA, eski İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'e üç yıl men cezası verdiğini duyurdu. FIFA Disiplin Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, fair-play prensiplerinin ihlali ve saldırgan davranışları kapsayan 13 numaralı disiplin kodunu ihlal ettiği gerekçesiyle Luis Rubiales'e futbolla ilgili faaliyetlerden üç yıl men cezası verilmesine karar verildi. Rubiales'in, cezaya itiraz hakkının bulunduğu da ifade edildi. Avustralya'nın Sidney kentinde FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 20 Ağustos'ta oynanan final maçında İngiltere'yi 1-0 yenerek şampiyon olan İspanya'da, madalya töreni sırasında kadın milli futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpmesinin ardından gelen baskılarla Rubiales istifa etmiş, Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Vilda da görevinden alınmıştı. Rubiales, FIFA Disiplin Kurulunun açtığı soruşturma kapsamında 90 gün süreyle geçici olarak görevinden de uzaklaştırılmıştı. RFEF, geçici olarak başkanlığa getirdiği Pedro Rocha'nın aldığı kararla, Vilda'nın daha önceden yardımcılığını yapan Montse Tome'yi teknik direktörlüğe getirse de kadın futbolcuların federasyon içinde başka değişiklikler istemesi ve İspanya Milli Takımı'nı boykot etmesiyle sorunlar devam etmişti. Oyuncuların, "köklü değişiklikler yapılması" taleplerinin kabul edilmediği gerekçesiyle milli takıma karşı yaptıkları boykot, hükümetin araya girmesiyle 20 Eylül'de sona ermişti.
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