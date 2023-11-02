Rodrigo Becao'yu yakan gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanından 5-0'lık galibiyetle dönerken Rodrigo Becao ve Fred sakatlanarak oyundan alınmıştı.



Rodrigo Becao'nun tendonu koparken oyuncunun en az 2.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Öte yandan başarılı savunmacının sakatlığının ardında yatan gerçek ortaya çıktı.

RODRIGO BECAO HIRSINA YENİK DÜŞTÜ



Milliyet'in haberine göre Rodrigo Becao hırsına yenik düştü. Başarılı stoperin maçın henüz ilk dakikalarında sakatlanmasına rağmen takımını yalnız bırakmak istememesi ve ilk yarıyı tamamlaması başına dert oldu.

Oyuncunun 45 dakika sahada kalmasının durumunu daha da kötüleştirdiği aktarıldı. Haberde Becao'nun ligin ilk haftalarında da sakatlandığı ve deneyimli ismin bu dönemde de hırs yaparak sahalara erken dönmek istediği vurgulandı.

2022-23 SEZONUNDA 8 MAÇ KAÇIRMIŞTI



Becao'nun 2022-23 sezonunda kas sakatlığı sebebiyle 8 maç kaçırdığı hatırlatıldı.